Il programma di oggi: tocca a Sinner e Musetti

Sfida a distanza per l'altoatesino e il carrarese che, in caso di vittorie contro Nakashima e Ivashka, si ritroverebbero contro negli ottavi di finale. In campo anche Nadal (contro Gasquet) e Alcaraz (contro Brooksby)

Oggi si conoscerà il quadro completo degli ottavi di finale agli US Open. Sono in programma gli incontri di terzo turno della parte bassa di tabellone e in campo scenderanno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I due azzurri, impegnati nella notte, affronteranno rispettivamente l'americano Nakashima e il bielorusso Ivashka. In caso di vittoria di entrambi, al quarto turno sarà derby italiano. Tra gli altri incontri che si giocheranno oggi, quelli di Nadal e Alcaraz, opposti a Gasquet e Brooksby.