Berrettini in campo alle 18 contro Davidovich

Si chiude oggi la prima settimana degli US Open con i primi ottavi di finale dei tabelloni maschili e femminili. L'attenzione in casa Italia sarà tutta rivolta a Matteo Berrettini, il primo a scendere in campo sul Louis Armstrong (ore 18.00), impegnato contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 39 del ranking ATP. C'è un solo precedente tra i due, giocato a Montecarlo 2021: in quel caso vinse Davidovich in due set. Il big match di giornata, invece, è in programma nella notte tra domenica e lunedì: sull'Arthur Ashe, Daniil Medvedev, n. 1 al mondo e campione in carica, sfiderà l'australiano Nick Kyrgios. Lo spettacolo è assicurato.