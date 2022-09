Clamoroso a New York: Tiafoe elimina Nadal

Si ferma agli ottavi la corsa di Rafa Nadal eliminato dallo statunitense, n. 26 al mondo, che non aveva mai vinto un set contro il maiorchino e ha giocato la migliore partita della sua carriera: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale dopo 3 ore e 32 minuti. Dopo Medvedev, dunque, cade a New York anche la testa di serie n. 2: resta aperta la sfida per la vetta del ranking ATP tra Rafa, Ruud e Alcaraz

La precocità e la resilienza di Iga, gli acciacchi umani di Rafa. Se fino agli ottavi di finale degli US Open, Rafa Nadal e Iga Swiatek avevano camminato insieme, dopo le rispettive partite contro Frances Tiafoe e Jule Niemeier, i loro percorsi si sono separati. Congedato tra gli applausi il maiorchino, salvatasi in calcio d’angolo la polacca che insegue il mito di Rafa e che oggi ha tirato fuori tutte le qualità messe in mostra negli anni dal proprio idolo.

Nulla ha potuto Nadal contro un Frances in stato di grazia: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale dopo 3 ore e 32 minuti. Probabile che Rafa non fosse in perfette condizioni fisiche, come dimostrato dal “medical timeout” chiesto a inizio di secondo set. Emblematici anche i nove doppi falli commessi dal maiorchino, rivelatisi decisivi anche nell’economia di un tabellino che ha visto, al contrario, chiudere Tiafoe con 49 vincenti, di cui 18 ace. Nadal aveva già messo in soffitta il sogno di Calendar Grand Slam dopo il ritiro prima di scendere in campo in semifinale a Wimbledon dopo Nick Kyrgios. Lo Slam 23 e l’aggancio “all time” a Serena Williams dovranno attendere il prossimo Australian Open. Per il ritorno in testa al ranking ATP, invece, bisogna capire quali sono le intenzioni di Ruud e Alcaraz.

Nei quarti di finale, privi di Nadal, Tiafoe affronterà non un Cameron Norrie con i favori di ranking, ma Andrey Rublev. Troppo impreciso e stranamente balbettante il britannico, i cui 33 errori non forzati e il misero 37% di punti vinti con la seconda di servizio sono stati indicatori di una partita in cui non è stato mai veramente se stesso, troppo sereno il russo, attento con il dritto come non si vedeva da un po’ e in doppia cifra di ace, il che non guasta mai. Gli scontri diretti dicono 1-1, ma lo statunitense ha vinto proprio agli US Open, un anno fa. Quanto a Rublev, dovesse fallire l’appuntamento in semifinale Slam anche al sesto tentativo, il russo dovrebbe chiedersi cosa va storto nel momento in cui si appresta a oltrepassare le Colonne d’Ercole.