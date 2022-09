Una sconfitta che farà male per un bel po'. Così, Jannik Sinner ha descritto il ko rimediato contro Carlos Alcaraz in un match leggendario per la storia del tennis. L'altoatesino si è arreso 3-6, 7-6, 7-6, 5-7, 6-3 allo spagnolo al termine di un match durato oltre 5 ore: nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open. "Perdere in questo modo farà male per un bel po', ma quando mi sveglierò cercherò di portare via solo gli aspetti positivi. E' stata una bella partita da parte mia e da parte sua. Sarebbe potuta finire in tre set, in quattro set, in cinque set. Il livello era alto".