Svezia avanti 1-0 sulla Croazia dopo il primo singolare di Coppa Davis a Bologna nel girone A, che comprende anche l'Italia. Elias Ymer regola in due set Gojo. Ora in campo Coric-Mikael Ymer, si chiude con il doppio. Gli azzurri tornano in campo venerdì alle 15 contro l'Argentina: diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW