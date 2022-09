"Benvenuto nel club dei pensionati": da un fenomeno all’altro, firmato Serena Williams. Usa anche l’ironia la campionessa statunitense per rendere omaggio all’omologo maschile Roger Federer, che ieri ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni agonistiche dopo 25 anni di carriera e 103 titoli vinti. Il tutto a pochi giorni da quanto fatto allo stesso modo proprio da Serena Williams, che un paio di settimane fa ha concluso la sua carriera tra le lacrime dopo la sconfitta contro la Tomljanovic sull’Arthur Ashe di New York. E allora, così come fatto da praticamente tutti i campioni di oggi e del passato, anche Serena, che sa bene cosa sta passando in questo momento Roger, ha voluto dedicare un lungo messaggio su Instagram al campione svizzero. "Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera. Ti ho sempre rispettato e ammirato. I nostri percorsi sono sempre stati così simili, così uguali. Hai ispirato innumerevoli milioni di persone - me compresa - e non lo dimenticheremo mai. Ti applaudo e attendo con impazienza tutto ciò che farai in futuro. Benvenuto nel club dei pensionati. E grazie per essere tu Roger Federer"