Lorenzo Sonego vola ai quarti nel "Moselle Open", ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha superato il francese Gilles Simon, n.175 del ranking, tre volte a segno a Metz (2009, 2010 e 2018) e in tabellone grazie ad una wild card. 7-6, 6-4 i parziali per Sonego, che venerdì troverà di fronte lo statunitense Sebastian Korda, 49 del ranking e 'giustiziere' al 2° turno di Lorenzo Musetti. Tre i precedenti, con l'azzurro che conduce 2-1. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.