Federer–Match for Africa, il documentario su Sky

In occasione dell’ultimo match da professionista-proprio in doppio, in Laver Cup, insieme all'amico e rivale di una vita, Rafa Nadal- arriva su Sky il documentario Roger Federer-Match for Africa, in prima visione tv da domenica 25 settembre alle ore 21.15 su Sky Documentaries e dal 26 settembre alle 21.45 su Sky Sport Tennis, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.