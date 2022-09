Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Com'è lontano il 1998, anno in cui vinse per la prima volta Wimbledon...junior! Dal ragazzino talentuoso e a volte impertinente alla leggenda omaggiata pochi mesi fa sul Centrale, ecco la sua evoluzione e la sua storia in quasi vent'anni di carriera

FEDERER: "MI RITIRO DAL TENNIS"