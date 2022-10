Dal 15 al 23 ottobre torna il grande tennis a Napoli. La Tennis Napoli Cup, torneo 250 del circuito Atp, è pronta a ospitare tanti grandi giocatori. I campi in terra battuta sono stati convertiti in cemento e quello principale, l'Arena da 4000 posti sulla Rotonda Diaz, è stata dotata di occhio di falco, backdrop con tecnologia led, "coin toss" digitale e luci a led per ospitare le sessioni di incontri serali. Un'innovazione a 360 gradi

Una grande arena per un grande appuntamento. La Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare è il torneo Atp 250 che riporta il grande tennis a Napoli. Un evento nuovo, che ha visto rivoluzionato lo storico Tennis Club Napoli 1905, e in particolar modo l'arena principale da 4000 posti sulla Rotonda Diaz, spesso utilizzata in passato per gli incontri di Coppa Davis dell'Italia.

Un'arena innovativa



Sono state tante le novità pensate e introdotte dall’organizzazione per essere all'altezza di quest'occasione, a partire dall’impianto perimetrale della struttura che, come nei più importanti palcoscenici del circuito ATP, sarà dotato di tecnologia Led con un backdrop di due metri installato sul lato corto del campo, dove verranno trasmesse grafiche e immagini delle partite. Determinante sarà la presenza di Hawk-Eye, conosciuto in italiano come l'occhio di falco, la moviola che permetterà ai giocatori in campo la verifica della validità di ogni punto. Altra importante novità è il “coin toss” digitale, il tradizionale lancio della monetina riprodotto sul backdrop (insieme alle verifiche dei punti da parte dell'cchio di falco), che andrà a determinare quale degli sfidanti potrà decidere in che modo aprire la gara, se al servizio o alla risposta. Infine, con l’introduzione della sessione serale di incontri sono state allestite luci a Led, con il fine di garantire oltre 1000 lux in campo.