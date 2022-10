Lorenzo Musetti vola in semifinale al Firenze Open. Il toscano ha superato lo statunitense Mackenzie McDonald, n°79 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 6-2. L'ultimo semifinalista italiano nell'Atp di Firenze era stato Paolo Canè nel 1994. Una vittoria che lancia virtualmente il carrarino per la prima volta in carriera tra i primi 25 del ranking. Musetti affronterà sabato in semifinale il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime (1^ testa di serie) contro lo statunitense Brandon Nakashima. Nella parte bassa del tabellone si sfideranno lo svedese Mikael Ymer e lo statunitense J. J. Wolf.