L'azzurro torna in gara nel torneo di Vienna dopo l'infortunio alla caviglia: "Se sono qua vuol dire sto bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato molto, a Vienna proverò ad alzare il livello". E sulle ATP Finals: "Ora non ci penso tanto, ma so che sono ancora aritmeticamente in corsa. Vuol dire che ci credo ancora". L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

