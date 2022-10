Vienna, la finale è Medvedev-Shapovalov

Sono Daniil Medvedev e Denis Shapovalov i finalisti dell'ATP 500 di Vienna, in corso sui campi indoor della capitale austriaca. Tutto facile per il russo che, dopo aver eliminato Sinner nei quarti di finale, ha avuto la meglio in semifinale su Grigor Dimitrov. Una partita durata 86 minuti, vinta da Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-2. Come nelle partite precedenti giocate a Vienna, l'ex n. 1 al mondo ha chiuso il match senza concedere palle break. Proverà a scalfire la sua solidità Denis Shapovalov, alla seconda finale nel giro di un mese dopo Seoul. Il canedese ha battuto Borna Coric in due set: 7-6(4), 6-0. La finale di Vienna è in programma domenica alle ore 14.00, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.