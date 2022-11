Garcia vince le WTA Finals: battuta Sabalenka

La francese trionfa a Fort Worth, in Texas, battendo in finale la bielorussa Sabalenka (che in semifinale aveva eliminato Iga Swiatek) dopo un'ora e 42 minuti. Per Garcia è la ciliegina sulla torta di un 2022 da favola con tre titoli vinti, la prima semifinale Slam e il ritorno in top 10

Diciassette anni dopo Amelie Mauresmo, una francese è tornata a vincere le WTA Finals . A conquistare il titolo di "regina" del tennis femminile 2022 è Caroline Garcia che a Fort Worth, in Texas, ha battuto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6(4), 6-4 in un'ora e 42 minuti. L'ennesima prestazione da incorniciare della 29enne di Saint-Germain-en-Laye, solida al servizio (ben 1 1 ace e 0 palle break concesse ) e concreta nei momenti decisivi con 24 vincenti . Alla fine ha fatto la differenza un solo break visto che il primo set è proseguito on serve fino al tie break. Qui Garcia ha recuperato da 0-2 con una serie di 6 punti consecutivi, chiudendo poi il parziale al quarto set point. In apertura del secondo set è arrivato subito il break in favore della francese, custodito fino alla fine.

2022 da favola

Garcia chiude così un 2022 da favola nel migliore dei modi, nonostante la vigilia delle WTA Finals segnata dall'addio del coach Bertrand Perret, sostituito per l'occasione da Juan Pablo Guzman, già allenatore della francese in passato e recentemente coach dell'argentina Nadia Podoroska. La stagione appena conclusa è stata la migliore in carriera per Garcia che ha cambiato marcia dopo la vittoria del Roland Garros in doppio con Kiki Mladenovic. Da quel momento, in singolare, ha vinto tre titoli (Amburgo, Varsavia e Cincinnati), centrato la sua prima semifinale Slam agli US Open e riconquistato la top 10 del ranking WTA. Da oggi è di nuovo n. 4 al mondo, suo best ranking.