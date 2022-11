Si chiude la fase a gironi delle ATP Finals 2022 con un vero e proprio quarto di finale a eliminazione diretta: Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev si giocano l'ultimo pass per la semifinale. Il vincente sfiderà sabato Casper Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ATP FINALS SU SKY: LA GUIDA TV