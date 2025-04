Ufficiale: Alcaraz non giocherà a Madrid

Ora è ufficiale, Carlos Alcaraz non giocherà il Masters di Madrid. Lo ho comunicato il giocatore in conferenza stampa. La risonanza a cui si è sottoposto lo spagnolo dopo il guaio in finale a Barcellona ha evidenziato una lesione all'adduttore della gamba destra. Il quattro volte campione Slam è in dubbio anche per Roma, con l'obiettivo di recuperare per il Roland Garros. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

