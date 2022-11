Torino assegna il titolo di maestro, nel giorno conclusivo delle ATP Finals 2022. Alle 16 apre il programma la finale di doppio, alle 19 quella del singolare che vedrà opposti Djokovic e Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

E' il giorno delle finali alle ATP Finals 2022. Al Pala Alpitour di Torino si assegnano i titoli di maestro. Apre il programma alle ore 16 l'atto conclusivo del doppio, che vedraò opposti Ram/Salisbury vs Glasspool/Heliovaara vs Mektic/Pavic. Alle 19 (orario eccezionale per evitare la concomitanza del match inaugurale dei Mondiali di calcio) ecco la sfida tra Djokovic contro Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.