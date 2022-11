Matteo Berrettini è a Malaga per sostenere gli azzurri di Coppa Davis in vista del match di giovedì contro gli Usa. Il n°16 del mondo ha improvvisato una telecronaca della partitella di allenamento dei suoi compagni: guarda il video. La Coppa Davis è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 27 novembre

