Il campione svizzero ha raccontato uno strepitoso aneddoto capitatogli qualche settimana fa a Wimbledon: "Non mi hano riconosciuto e non volevano farmi entrare... Mi hanno detto 'Lei non ha il tesserino di membro'. Ho risposto: io ho vinto questo torneo... 8 volte!" L'INTERVISTA COMPLETA

Roger Federer nel corso di un'intervista al Daily Show, talk show satirico condotto da Trevor Noah (contro il quale il campione svizzero si è esibito in doppio nel "Match in Africa 6" nel febbraio 2020 insieme a Rafa Nadal e Bill Gates), ha rivelato un divertentissimo retroscena successo non più di due settimane fa: non è stato fatto entrare a Wimbledon dalla security perché... non aveva il tesserino di membro del club!

"Lei è membro del club?" "Un paio di settimane fa sono tornato a Londra per vedere un dottore e avere un'altra opinione sul mio ginocchio perché non è in grandissime condizioni. Non volevo dire ai miei amici di Wimbledon che sarei passato di lì perché non sapevo se avrei avuto il tempo. Terminato l'appuntamento con il dottore, ho guardato l'orologio e avevo due ore libere: dovevo scegliere tra andare in aeroporto o andare a prendere un the a Wimbledon. Ho scelto di fare una sopresa a tutti e andare a Wimbledon. Ma non ero mai stato lì quando non si gioca il torneo. Ero col mio coach Severin (Lüthi, ndr) e mi sono rivolto a una signora della sicurezza. Le ho chiesto dove fosse l'ingresso ospiti e lei mi ha chiesto se avessi la Membership Card. Mi sono chiesto se ne avessi una, visto che quando vinci Wimbledon diventi automaticamente socio. Non sapevo nulla di questa card, probabilmente era a casa da qualche parte. Non ce l'avevo con me, ma... dovrei essere membro!!!".

"Signora, io ho vinto 8 volte questo torneo!" "La ragazza mi dice che per entrare bisogna essere un membro e io le spiego che quando vengo qui solitamente gioco. Entro da un altro ingresso ed è la prima volta che vengo qui quando il torneo non è in corso. Lei mi ripete che bisogna essere un membro e vado in panico. 'signorina, io ho vinto 8 volte questo torneo, la prego di credermi!". Niente. Decido allora di tornare alla macchina e il mio coach mi chiede da dove possiamo entrare. Allora ho deciso di fare il giro e andare nell'altro ingresso e una persona che stava camminando mi riconosce rimanendo incredula. Mi chiede un selfie e io rispondo di sì! Una guardia della sicurezza mi riconosce e mi chiede se avessi la Membership Card. Gli rispondo di no chiedendogli se fosse possibile entrare ugualmente. Mi risponde di sì, dentro c'erano il presidente e gli altri membri, alla fine ci siamo presi un thé insieme. La sapete una cosa? Quando ho detto che avevo vinto Wimbledon otto volte... per un secondo non ero sicuro che fossero davvero otto! O erano sette? (ride) Di solito non parlo mai di queste cose!".