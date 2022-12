La speranza di Nole

Djokovic ha dunque parlato della sua prossima partecipazione agli Australian Open, augurandosi una buona accoglienza da parte del pubblico: "Chiedo sempre il meglio per me stesso - ha detto il serbo, che a Melbourne ha già vinto nove volte -, quindi vedremo cosa succederà in Australia. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di partire sempre bene in Australia e mi piace giocare lì, ma ovviamente dopo quello che è successo all’inizio di quest’anno spero di avere un’accoglienza decente e di poter giocare un tennis di un buon livello". Infine anche uno sguardo al futuro: "Quando smetto? Vorrei poter giocare il più a lungo possibile. Non ho un numero in mente. Per me finora le cose stanno andando abbastanza bene - ha aggiunto Nole -, non mi posso lamentare e finché gioco a questo livello, avendo il fuoco dentro, andrò avanti".