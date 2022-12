L’Italia ha battuto 3-2 il Brasile nella sfida valida per il Gruppo E della “ United Cup ”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023. La squadra azzurra, quinta testa di serie, partiva dall'1-1 della prima giornata al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane . Nella notte italiana Matteo Berrettini , n.16 ATP, si è imposto per 6-4, 7-6 , in un’ora e 56 minuti, su Thiago Monteiro, n.71 ATP, tornando al successo in singolare dopo oltre due mesi. Prestazione pazzesca al servizio del 26enne romano che ha vinto l’88% dei punti con la prima (38 su 43), non ha concesso nemmeno una palla-break e ha dettato il ritmo dello scambio con il diritto ogni volta che ha potuto. Quindi Lucia Bronzetti , n.54 WTA, ha completato l’opera liquidando 6-0, 6-2 , in un’ora e 17 minuti, Laura Pigossi , n.118 ATP. In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello/Matteo Berettini che hanno ceduto 6-4, 6-7, 10-4 , in un’ora e 54 minuti, a Luisa Stefani/Rafael Matos , che hanno reso meno pesante il passivo per il Brasile. Lunedì 2 e martedì 3 gennaio la seconda sfida del Grupopo E vedrà l'Italia impegnata contro la Norvegia di Casper Ruud con l'obiettivo di centrare i quarti di finale .

Berrettini: "Non sapevo cosa aspettarmi, l'Italia è questione di cuore"

"Sono piuttosto soddisfatto devo dire - ha commentato Berrettini, come riportato da Supertennis -. È passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato una partita in singolare quindi non sapevo cosa aspettarmi. Penso che il livello sia stato piuttosto alto. Sono contento per la mia prestazione, ma ovviamente quando giochi in questo tipo di competizioni la cosa più importante è ottenere la vittoria e portare un punto per la squadra ed è per questo che sono ancora più felice. E’ una questione di cuore, soprattutto quando giochi per l’Italia. Quando vedi i tuoi compagni in panchina devi dare qualcosa in più ed è quello che ho cercato di fare. Contro Thiago sono sempre partite difficili: è un tennista davvero tosto. Ma penso di aver giocato meglio nei momenti importanti ed è per questo che ho vinto".