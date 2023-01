Buona la prima per Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Adelaide. L'azzurro lascia le briciole al britannico Edmund, battuto con un netto 6-3, 6-2. Bene anche Novak Djokovic, che torna a giocare in singolare in Australia dopo due anni e batte il francese Lestienne. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW UNITED CUP: ITALIA AI QUARTI Condividi

Buona la prima per Jannik Sinner e Novak Djokovic nel torneo ATP 250 di Adelaide, in programma fino all'8 di gennaio su Sky Sport. Esce di scena, invece, Lorenzo Sonego, che spreca 9 set point contro il russo Daniil Medvedev e poi è costretto al ritiro sul 7-6, 2-1 in favore del russo a causa di un problema muscolare al braccio.

Sinner-Edmund 6-3, 6-2 Jannik Sinner in versione 'the machine' nell'esordio stagionale. L'altoatesino lascia le briciole al britannico Kyle Edmund, in gara grazie al ranking protetto, battendo il britannico 6-3, 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Prestazione molto solida per Jannik, che ha piazzato in campo il 61% di prime e lasciato appena 5 punti con il proprio servizio. Ora l'asticella sale, visto che agli ottavi la sfida sarà contro l'idolo di casa Thanasi Kokkinakis, n°93 del mondo ma sempre molto a suo agio in Australia.

Djokovic-Lestienne 6-3, 6-2 Novak Djokovic torna a giocare in singolare in Australia a due anni dall'ultima volta. Il serbo si lascia definitivamente alle spalle la vicenda legata all'espulsione di dodici mesi fa rifilando un netto 6-3, 6-2 al modesto francese Constant Lestienne. Per Nole si tratta della 30^ vittoria di fila in suolo 'aussie' e della 36^ nelle ultime 39 partite da maggio in avanti. In ottavi di finale sfiderà un altro transalpino decisamente alla portata, Quentin Halys.

ATP Adelaide: dove vedere in tv e streaming Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW. Telecronache curate da Elena Pero, Luca Boschetto, Dario Massara e Pietro Nicolodi, mentre il commento sarà affidato a Nicolò Cotto e Raffaella Reggi. Mercoledì 4 gennaio

dall’1.30 alle 7 - 4^ giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 11 alle 12.30 - 4^ giornata - sessione serale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dall’1.30 alle 6.30 - 5^ giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 6 gennaio

ore 1.30 - 1^ quarto di finale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 3.30 - 2^quarto di finale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 8.30 - 3^quarto di finale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 11 - 4^quarto di finale suSky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 6.30 - 1^ semifinale - Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 11 - 2^semifinale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 8.30 - Finale su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW