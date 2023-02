Buone notizie per Jannik Sinner: il tennista azzurro, numero 17 del ranking Atp, sarà impegnato la prossima settimana nel torneo di Montpellier in Francia da testa di serie numero 2.

Out Carreno Busta, sale Sinner

La cancellazione dal tabellone dello spagnolo Pablo Carreno Busta, che precede proprio Sinner nel ranking Atp, permette all'azzurro di presentarsi sui campi indoor francesi da seconda testa di serie. Davanti a lui solo il danese Holger Rune, numero 9 del mondo. Una piccola chance in più per tentare di arrivare fino in fondo al torneo che mette in palio 250 punti per il vincitore. Per Sinner sarà il primo impegno dopo il buon Australian Open disputato, con la sconfitta arrivata solo nel quinto set agli ottavi di finale contro Tsitsipas, poi finalista sconfitto da Djokovic.