E' finita al 2° turno la favola di Matjia Pecotic, 33 anni, diventato ormai famoso come il giocatore che lavora in banca . Il croato, che lavora a tempo pieno come direttore dei mercati dei capitali per una società di investimenti immobiliari, ha infatti vinto il suo primo match nel main draw di un evento dell'ATP Tour . La scorsa notte ha sconfitto al primo turno del torneo ATP di Delray Beach lo statunitense Jack Sock, ex n.8 del mondo, oggi n.143, con i parziali di 4-6 6-2 6-2, prima di doversi arrendere al secondo (6-3 6-3) a Marcos Giron , n. 55. E' diventato il secondo giocatore più anziano di sempre a vincere la sua prima partita nel circuito maggiore , a 33 anni e 226 giorni. Il record appartiene al ceco Jan Mertl che lo fece a 34 anni e 196 giorni, battendo lo svizzero Yann Marti al primo turno del torneo di Gstaad nel 2016.

La storia di Pecotic

Matija Pecotic gioca all'Università di Princeton dal 2009 al 2013. Mancino, ha raggiunto come best ranking il numero 206 del mondo. Poco prima degli Australian Open 2016 ha subito un piccolo intervento chirurgico allo stomaco: "In seguito ho contratto una grave infezione da stafilococco e sono stato costretto a letto per otto mesi - ha raccontato al sito ATP -. Questo ha cambiato il percorso della mia carriera tennistica". Il croato si dedica allo studio Harvard Business School, ma continua a giocare. Si iscrive a Delray Beach come “alternate” alle qualificazioni e viene ripescato. Il resto è storia. La vittoria contro Sock lo ha proiettato al n.784 del mondo, anche se dopo il ko con Giron è tornato a indossare camicia e cravatta in ufficio.