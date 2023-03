Berrettini agli ottavi: con lui anche il fratello

Doppia gioia in casa Berrettini con i fratelli Matteo e Jacopo che si sono qualificati agli ottavi al torneo Atp 500 di Acapulco. Prima vittoria del 2023 in un torneo ATP, escludendo la United Cup, per Matteo (26 anni) con lo slovacco Alex Molcan che ha abbandonato la partita per un infortunio al polso sul punteggio di 6-0, 1-0 per l'azzurro. Ha festeggiato anche Jacopo Berrettini (24 anni), conquistando la sua prima vittoria Atp in carriera contro Oscar Otte. Il tedesco, che ha accusato un problema al ginocchio e ha chiesto un medical time out nel corso del tie-break del secondo set, si è ritirato quando era sotto 3-6, 7-6 (7-3), 2-1. Dopo aver ottenuto una wild card per le qualificazioni, Berrettini jr. è riuscito ad accedere al main draw grazie alle vittorie contro il francese Blancaneaux e il connazionale Darderi.