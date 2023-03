World Padel Tour, al via il Chile Open

Prosegue la trasferta sudamericana del World Padel Tour . Dopo il torneo de La Rioja , va in scena il Chile Open , prima di chiudere con il Paraguay Open, la prossima settimana. In Argentina, a prendersi la scena sono state soprattutto due coppie: i giovanissimi Augsburger-Libaak, 35 anni in due , e i quasi inarrestabili Coello-Tapia , che sono andati a vincere il secondo torneo su tre finora disputati in questa stagione. Per i nuovi "Super Pibes" è stata una settimana incredibile, nella quale si sono fatti conoscere e ammirare definitivamente per il loro gioco iper aggressivo che li porterà certamente ad essere una coppia (o due giocatori, vedremo le loro scelte future) di riferimento negli anni a venire. Purtroppo, dopo una cavalcata trionfale, sono arrivati all'atto finale decisamente scarichi e non son riuscito a contrastare la potenza e la maggiore esperienza di Coello e Tapia, che avrebbero comunque vinto il match ma si sarebbero aspettati di dover faticare un po' di più di quel 6/1 6/0 che non ammette repliche né commenti.

Ora si volta pagina e, in Cile, l'attenzione è soprattutto sui due grandi delusi di questo inizio, ovvero Galàn e Lebron. Tre tornei con una sola finale giocata e zero titoli non sono cosa frequente per loro che, dopo essersi arresi a Tapia-Coello ad Abu Dhabi, sono usciti anzitempo a Doha per mano di Gonzalez-Ruiz e non hanno giocato a La Rioja per via di un infortunio di Ale Galàn. Inutile dire che avranno enorme sete di rivincita e che non possono permettersi un altro passo falso, soprattutto perché Tapia-Coello, ma anche Stupaczuk-Di Nenno stanno dimostrando di essere avversari molto temibili. Non ci saranno invece Belasteguin e Gutierrez: "Problemi familiari" si legge nella motivazione del forfait di una delle coppie più amate, specie in Sud America ,ma non mancheranno gli ospiti di interesse, anche alla luce dei rumors circa la separazione, dopo il Paraguay, di più di una coppia di prim'ordine. Ma di questo parleremo più avanti, ora sotto con il Cile Open, da seguire a partire da venerdì 17 marzo alle ore 14, ovviamente live su Sky Sport Tennis.