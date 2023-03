La conferma è arrivata direttore del torneo, l'ex top 10 Usa James Blake: "Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un'esenzione, ma non è accaduto". Dopo Indian Wells salta anche Miami per il secondo anno di fila

Niente Djokovic a Miami. Dopo Indian Wells il numero uno del ranking Atp deve rinunciare anche al Miami Open, per il secondo anno consecutivo. La notizia ora è ufficiale: al serbo è stata negata la deroga richiesta che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti nonostante non sia vaccinato contro il Covid-19. "Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un'esenzione, ma non è accaduto" - ha detto il direttore del torneo, l'ex top 10 Usa James Blake, a Tennis Channel.