A pochi giorni dal debutto a Miami, Matteo Berrettini spiega il suo momento di difficoltà in campo, dopo le eliminazione precoci a Indian Wells e al Challenger di Phoenix: "E' un momento di down, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando bene, il livello c'è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente". L'azzurro esordirà al 2° turno contro il vincente di Galan-McDonald. Guarda il video dell'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

