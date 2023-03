Martina Trevisan vola per la prima volta in carriera ai quarti del torneo WTA 1000 di Miami. Battuta l'ex campionessa del Roland Garros, Jelena Ostapenko, con i parziali di 6-3, 6-3. Questa notte tocca a Sonego contro Tiafoe: diretta non prima dell'1 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Martina Trevisan si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale nel “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e 25 del seeding, ha sconfitto con un doppio 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, n.22 WTA e 24^ testa di serie, già campionessa del Roland Garros. Reduce dal terzo turno ad Indian Wells, Trevisan a Miami aveva superato la giapponese Hibino, n.137 WTA e vinto una maratona di oltre tre ore contro la statunitense Lu, n.59 del ranking. Martina entra per la prima volta tra le migliori 8 di un 1000 e sfrutta così al meglio il corridoio liberatosi in tabellone dopo il forfait della polacca Swiatek. Ai quarti l'azzurra affronterà la vincente di Rybakina-Mertens.