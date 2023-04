Sullo 0-15 al settimo game del primo set tra Sinner e Alcaraz va in scena uno dei punti più spettacolari visti finora in questa stagione. L'italiano e lo spagnolo hanno dato vita a uno scambio semplicemente irreale: alla fine Sinner piazza il rovescio vincente scatenando l'ovazione del pubblico per entrambi i protagonisti. Guarda il video

ATP MIAMI, GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ALCARAZ