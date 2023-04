Marco Cecchinato vola ai quarti del torneo ATP 250 dell'Estoril grazie al successo in rimonta su Fabio Fognini: il ligure è stato vittima di un infortunio alla caviglia, ma ha proseguito e terminato il match. Da valutare le condizioni in vista del Masters di Montecarlo, al via domenica, per cui ha ricevuto una wild-card

È Marco Cecchinato a staccare il pass per i quarti di finale del “Millennium Estoril Open” , torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra rossa in Portogallo. Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, si è aggiudicato in rimonta per 4-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di lotta, la sfida tutta italiana contro Fabio Fognini , n.97 ATP. Il derby, però, è stato pesantemente condizionato da un infortunio alla caviglia destra del 35enne di Arma di Taggia, che dopo essere caduto a terra dolorante e aver chiamato il medical time-out, ha comunque voluto terminare la sfida . Cecchinato venerdì nei quarti dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il francese Luca Van Assche, n.91 ATP, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 24 del ranking e 3 del seeding.

Fitta alla caviglia per Fognini: Montecarlo a rischio?

Il problema è arrivato nel settimo gioco del 1° set, sul 30 pari con Cecchinato al servizio: nel tentativo di scattare per recuperare un drop-shot, Fabio avverte una fitta alla caviglia destra e si lascia cadere, subito soccorso dal giudice di sedia Manuel Messina e dallo stesso Cecchinato. In attesa del trainer Fabio si rialza e, dopo essersi confrontato con Corrado Barazzutti tornato a seguirlo proprio da questo torneo, decide di finire il game (e poi il match) prima di chiedere il medical time out. La speranza è che il problema alla caviglia non pregiudichi la partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo che scatta domenica, torneo che Fognini ha vinto nel 2019 e per cui ha ricevuto una wild-card .