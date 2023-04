Alcaraz salta Montecarlo per problemi fisici

Anche il n. 2 al mondo ha annunciato il forfait per il torneo nel Principato: "Sono rientrato dagli USA con dei problemi fisici, ho un'artite post traumatica alla mano sinistra e dolori muscolari alla colonna vertebrale". A Montecarlo, inoltre, non ci sarà Felix Auger-Aliassime NADAL SALTA MONTECARLO: L'ANNUNCIO Condividi

Non solo Rafa Nadal, anche Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo, reduce dalle semifinali a Miami con Jannik Sinner, ha annunciato il forfait a causa di una artite post-traumatica alla mano sinistra e un fastidio muscolare alla colonna vertebrale. Necessario, dunque, un po' di riposo per poi proseguire regolarmente la stagione su terra battuta verso il Roland Garros. Lo scorso anno, sulla terra del Principato, Alcaraz venne eliminato al secondo dallo statunitense Sebastian Korda in tre set.

Il messaggio su Instagram di Alcaraz "Dopo due mesi di tornei all'estero sono felice di tornare a casa, ma triste perché ho terminato la semifinale a Miami con un problema fisico. Dopo una visita con il mio medico, il dottor Lopez Martinez, a Murcia e un'attenta valutazione, non potrò andare a Montecarlo per iniziare la stagione su terra. Ho un'artrite post-traumatica alla mano sinistra e dolori muscolari alla colonna vertebrale che hanno bisogno di riposo per affrontare tutto ciò che verrà. Monaco, ci vediamo nel 2024".

Forfait anche di Auger Aliassime Appuntamento rinviato con il primo torneo su terra anche per Felix Auger-Aliassime. Il canadese, n. 7 al mondo, ha spiegato sui social che non giocherà nel Principato per un problema al ginocchio sinistro, accusato nelle ultime settimane. "Prendermi una pausa è la decisione più intelligente - spiega Auger-Aliassime sui social - In modo da poter guarire completamente e riprendermi prima del prossimo appuntamento a Madrid".

