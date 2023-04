Le parole rilasciate dal tennista azzurro a Sky Sport prima di Monte-Carlo: "Ho la fiducia di poter riprovare le stesse sensazioni di un tempo. Le critiche? Non concepisco come una relazione non possa permetterti di svolgere il tuo lavoro..."

Obiettivo riscatto per Matteo Berrettini che spera di rilanciarsi a Monte-Carlo dopo un periodo complicato, come sottolineato anche in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Credo di essere sempre lo stesso giocatore, la stessa persona, ma sono in un momento della mia carriera diverso e sto anche imparando da quello che sta succendendo. Negli ultimi anni sono sempre andato a seimila, ho giocato tantissime partite e purtroppo ho subito molti infortuni. Ho pagato il prezzo di questo tran tran, sto mettendo dentro molto lavoro per giocare più partite possibili. Questo è un torneo a cui tengo particolarmente, ho la fiducia di risentire le stesse sensazioni di qualche tempo fa".

"Critiche post fidanzamento? Faccio fatica a rispondere"

C'è chi sostiene che questo periodo complicato sul lavoro sia legato in qualche modo alla sua sfera privata e al suo fidanzamento con Melissa Satta. "Mi fa sorridere, da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento faccio fatica a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Viviamo nell'era dei social, in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come se si fosse persa l'educazione generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta".