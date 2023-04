Novak Djokovic non sbaglia e batte 7-6, 6-2 il russo Ivan Gakhov (198 del ranking) volando agli ottavi, dove incrocerà il vincente di Musetti-Nardi. Zverev rimonta Bublik, Rublev fa lo stesso con Munar. Subito eliminato il finalista del 2022, lo spagnolo Davidovich Fokina. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Novak Djokovic soffre per un'ora, ma piega la resistenza di Ivan Gakhov e vola agli ottavi del Masters di Monte-Carlo. Pur non nella miglior versione, il n°1 del mondo, al debutto stagionale sul rosso e in campo per la prima volta dopo il lungo stop dovuto alla rinuncia alla trasferta americana a causa delle disposizioni Covid, porta a casa un successo per 7-6, 6-2 ed entra tra i migliori 16 del Masters monegasco. Qui attende un italiano: giovedì sfiderà il vincente di Nardi-Musetti. È durato solo 21 minuti, invece, il debutto del campione uscente Stefanos Tsitsipas contro Benjamin Bonzi. Il francese, infatti, si è ritirato sul 4-1 a causa di un problema al polso.