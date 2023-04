Fritz elimina Tsitsipas: è semifinale con Rublev

Dopo 1457 giorni e 12 vittorie consecutive, Tsitsipas torna a perdere un match nel principato. Il greco, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, è stato eliminato nei quarti da Taylor Fritz che affronterà in semifinale il russo Andrey Rublev. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo due anni si interrompe il regno di Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il greco, vincitore delle ultime due edizioni del torneo nel Principato, ha perso nei quarti di finali contro Taylor Fritz: 6-2, 6-4 lo score in favore dello statunitense in poco più di un'ora. Un match praticamente perfetto di Fritz, alla prima semifinale in carriera in un "Mille" su terra rossa, che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive di Tsitsipas a Monte-Carlo, lì dove non perdeva dal 18 aprile 2019, negli ottavi con Daniil Medvedev. Fritz affronterà in semifinale Andrey Rublev che nel primo quarto di finale di giornata ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 100 al mondo, con il punteggio di 6-1, 7-6(5) in un'ora e 40 minuti.