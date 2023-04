BJK Cup, Italia avanti 2-0 sulla Slovacchia

Impegnate contro la Slovacchia nel turno preliminare, le azzurre di Tathiana Garbin dominano nella prima giornata di gara a Bratislava con i successi di Giorgi e Trevisan su Schmiedlova e Hruncakova. Sabato basterà una vittoria nei tre match in programma per staccare il pass per le Finals, in programma dal 7 al 12 novembre