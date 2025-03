Paolini-Sabalenka LIVE giovedì su Sky Sport

Jasmine Paolini a caccia della sua prima finale in carriera a Miami: l'azzurra affronta giovedì la n°1 del mondo Aryna Sabalenka. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Wimbledon a Miami, Jasmine Paolini è tornata. O forse non era mai andata via, visti i successi in doppio con Sara Errani e lo storico trionfo in BJK Cup con l'Italia. Fatto sta che la toscana si è presa di forza la prima semifinale in carriera al Miami Open, prima azzurra a riuscirci. L'ostacolo che troverà di fronte Jasmine è il più grande possibile: Ayna Sabalenka, n°1 del mondo e reduce dal quarto vinto contro la cinese Zheng. Paolini, che non si trovava tra le migliori quattro di un torneo proprio da Wimbledon 2024, ha dominato la polacca Linette, in precedenza aveva superato in rimonta un'ex n°1 del ranking come Naomi Osaka. Cinque i precedenti, tutti molto lottati, con la bielorussa che conduce 3-2.