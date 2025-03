Djokovic e non solo: il programma di oggi su Sky

In attesa di vedere in campo i due azzurri Berrettini e Paolini nella giornata di giovedì, al via i primi quarti di finale maschili con gli occhi puntati sul notturno Korda-Djokovic. Si recupera l'ottavo Zverev-Fils, tra le donne tocca a Swiatek e Pegula. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua il Masters 1000 di Miami , tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Giornata particolarmente ricca, con cinque match di cartello, tutti sul Centrale. Nel tabellone maschile i primi due quarti di finale: Cerundolo-Dimitrov e Korda-Djokovic , con il serbo reduce dalla prestazione super contro Musetti. Si gioca anche l'ultimo ottavo di finale, non disputato martedì a causa della pioggia, tra Zverev e Fils . Nel tabellone femminile, con la prima semifinale tra Paolini e Sabalenka già in cassaforte, si completa il quadro: in campo Swiatek e Pegula .

