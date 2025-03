Berrettini-Fritz LIVE giovedì su Sky Sport

Giovedì Matteo Berrettini andrà a caccia della sua prima semifinale a Miami, la prima in un Masters 1000 dopo quasi quattro anni: l'ostacolo è la terza testa di serie del seeding e idolo dei tifosi di casa, lo statunitense Taylor Fritz. Il match è in diretta giovedì 27 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

'The hammer is back'. Il martello che aveva fatto sognare l'Italia ha ripreso a picchiare in quel di Miami: Matteo Berrettini si gioca il quarto di finale del Masters 1000 della Florida contro Taylor Fritz, 3^ testa di serie del seeding e idolo dei tifosi di casa. L'azzurro è reduce dalla 'montagna russa' contro De Minaur, risolta in due set dopo una battaglia spettacolare. Più agevole il compito per Fritz, che si è liberato agli ottavi del lucky loser australiano Walton. Berrettini è tornato ai quarti di un 1000 dai tempi di Madrid 2021, quando poi arrivò in finale perdendo contro Zverev. I precedenti sorridono a Fritz, che si è imposto in tutti e quattro gli scontri diretti.