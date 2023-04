Giornata dedicata ai quarti di finale oggi al Masters di Monte-Carlo, con i riflettori puntati sul derby italiano tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner nell'ultimo incontro oggi in programma sul campo Ranieri III. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 di Monte-Carlo ce n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che nel quarto incontro odierno sul campo Ranieri III (dalle ore 11) si sfideranno per un posto in semifinale. Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Jannik va a caccia della terza semifinale consecutiva dopo Indian Wells e Miami, mentre Lorenzo cercherà di entrare tra i migliori quattro in un "Mille" per la prima volta in carriera. Il carrarino è reduce dalla straordinaria vittoria negli ottavi di finale contro Novak Djokovic, mentre Sinner ha avuto la meglio su Hubert Hurkacz.