La terra spagnola non vedrà protagonista Matteo Berrettini. L'azzurro ha annunciato che non parteciperà al Master 1000 in programma la prossima settimana a Madrid. Infortunatosi a Monte-Carlo la scorsa settimana dopo aver ritrovato il feeling con la vittoria, Berrettini non prenderà parte al torneo che lo vide arrivare in finale nel 2021, arrendendosi in tre set al tedesco Zverev. Una giornata agrodolce per il tennis italiano, visto anche il ritiro di Sinner da Barcellona per il peggioramento di uno stato influenzale e, conseguentemente, la qualificazione in semifinale di Musetti senza giocare. Ci sarà di sicuro tempo per un nuovo derby tra i due.