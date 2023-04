Lorenzo Musetti commenta il passaggio in semifinale a Barcellona grazie al ritiro di Sinner: "E' stata una sorpresa, gli auguro una pronta guarigione. Ora testa alla semifinale con Tsitsipas, sarà un match alla pari. Sto ritrovando fiducia, è una bella chance per arrivare in finale. Il mio obiettivo è essere costante, Roma è un sogno". Guarda il video. La semifinale con Tsitsipas sabato alle 13.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

