Alcaraz in finale a Madrid: battuto Coric

Nel giorno del suo compleanno (20 anni), lo spagnolo si regala la 13^ finale in carriera battendo Borna Coric in due set con lo score di 6-4, 6-3 in un'ora e 41 minuti di gioco. Il croato ha provato a impensierire Alcaraz, ma il murciano è riuscito nei momenti chiave a indirizzare l'incontro dalla sua parte

Carlos Alcaraz vola in finale al Masters 1000 di Madrid. Il murciano è il primo finalista del Madrid Open grazie alla vittoria in semifinale contro Borna Coric : 6-4, 6-3 lo score in favore dello spagnolo, n. 2 al mondo e testa di serie n. 1 del torneo, in un'ora e 41 minuti. Coric ha provato a impensierire Alcaraz, ma lo spagnolo è riuscito nei momenti chiave a indirizzare il match dalla sua parte , regalandosi così l'ennesima finale nel giorno del suo compleanno (20 anni). L'avversario per il titolo (finale domenica ore 18.30) sarà Arslan Karatsev o Jan-Lennard Struff.

I numeri di Alcaraz

Per Alcaraz sarà la 13^ finale in carriera, la seconda consecutiva dopo Barcellona e la terza in un Masters 1000 dopo Miami 2022, Madrid 2022 e Indian Wells 2023. Lo spagnolo ha sempre vinto nelle finali "Mille" e andrà a caccia del back-to-back alla Caja Magica dopo il trionfo dello scorso anno quando conquistò il titolo battendo Sascha Zverev. Un 2023 praticamente perfetto per lui che nell'anno solare vanta un 18-1 su terra battuta (l'unico a batterlo sulla superfice è stato Norrie in finale a Rio de Janeiro) e 28-2 considerando anche in Sunshine Double di Indian Wells e Miami, lì dove perse contro Sinner. Il miglior biglietto da visita per Alcaraz in vista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros in cui partirà con i favori del pronostico.