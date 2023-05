Seconda giornata a forti tinte azzurre al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia: in campo ben sette giocatori italiani, da Sonego ad Arnaldi, impegnati nei tre campi principali. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Seconda giornata al Foro Italico agli Internazionali d'Italia. E' un giovedì a forte tinte azzurre, con ben sette italiani in campo a completare il 1° turno. Lorenzo Sonego (n.48 ATP), che proprio a Roma due anni fa è approdato in semifinale, è stato sorteggiato contro Jeremy Chardy (n.591 ATP), in gara con il ranking protetto. Marco Cecchinato (n.83 ATP) esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.55 ATP), Luca Nardi (n.151 ATP), wild card, ritroverà invece dall’altra parte della rete il belga David Goffin (n.107 ATP). l neo top cento Matteo Arnaldi (n.99 ATP), wild card, dovrà invece vedersela per la prima volta in carriera con l’argentino Diego Schwartzman (n.91 ATP), finalista nel 2020 quando fu fermato solo da Djokovic. Giulio Zeppieri (n.120 ATP), wild card, attende il tedesco Altmaier mentre Francesco Passaro (n.126 ATP), wild card, deve vedersela con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.72 ATP): un confronto inedito dal quale uscirà il primo avversario dello spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 del ranking e del seeding. Stefano Napolitano, entrato dalle qualificazioni, affronterà lo slovacco Alex Molcan. Venerdì l'atteso esordio di Jannik Sinner. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.