Vittoria con dedica "giallorossa" per Carlos Alcaraz. Dopo il successo all'esordio agli Internazionali d'Italia contro il connazionale Ramos Vinolas, lo spagnolo ha firmato la telecamera con due parole: "Forza Roma!". Il riferimento non era alla città, bensì alla formazione allenata da José Mourinho. Lo stesso Alcaraz ha spiegato il perché dopo l'incontro: "Avevo un amico che giocava con la Roma - ha ammesso - Non seguo molto la Serie A, ma ho guardato alcune partite del club perché avevo un amico che giocava lì". L'amico è il centrocampista Gonzalo Villar, nato a Murcia come Alcaraz, oggi in prestito al Getafe.