Clamoroso a Roma: Alcaraz ko col n. 135 Marozsan!

Risultato a sorpresa al Foro Italico: Alcaraz perde al terzo turno contro il n. 135 al mondo Fabian Marozsan, al primo torneo ATP in carriera. Una prestazione stellare dell'ungherese che ha chiuso il match con il punteggio 6-3, 7-6(4).

La sorpresa degli Internazionali d'Italia si chiama Fabian Marozsan. Il 23enne unghesere, n. 135 del ranking ATP, ha battuto sul campo Centrale il n. 1 al mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un'ora e 42 minuti di gioco. Una prestazione stellare da parte di Marozsan che, prima del Foro Italico, non aveva mai giocato il tabellone principale di un torneo ATP. "La scorsa notte pensavo a questo match, mi sono detto che dovevo fare qualcosa di speciale" ha raccontato Marozsan. E qualcosa di speciale è riuscito a farlo: entrato dalle qualificazioni, l'ungherese ha disputato la migliore partita della propria carriera e ha vinto con merito, recuperando nel tie break del secondo set da 1-4. Per Alcaraz, che non perdeva dalla semifinale a Miami contro Sinner, si tratta del primo ko contro un giocatore fuori dalla top 100 da novembre 2021, quando a Parigi Bercy perse contro il n. 103 al mondo Hugo Gaston. Lo spagnolo, tuttavia, saluta Roma con la certezza di tornare in vetta al ranking ATP dopo il Masters 1000 italiano.