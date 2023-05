A Roma si chiude il tabellone dei quarti di finale del torneo maschile. In campo nel pomeriggio Medvedev contro il sorprendente tedesco Hanfmann e in serata Tsitsipas contro il croato Coric. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si chiude a Roma il tabellone dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. In campo Daniil Medvedvev, terza testa di serie del seeding, che affronta sul Centrale il sorprendente qualificato Yannick Hanfmann, numero 101 del mondo e giustiziere di Marco Cecchinato. Tra i due non ci sono precedenti. In serata tocca a Stefanos Tsitsipas, quinta testa di serie del seeding, che si gioca un posto in semifinale con il croato Borna Coric (15). Sono cinque i precedenti, con il croato che guida 3-2, anche se è stato il greco a imporsi nell'unico confronto sulla terra (2018 Roma per ritiro del rivale).