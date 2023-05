Anhelina Kalinina è la prima finalista degli Internazionali d'Italia femminili: l'ucraina ha superato in tre set la russa Kudermetova. Stasera la seconda semifinale tra Ostapenko e Rybakina. Sabato le due semifinali maschili, Ruud-Rune e Medvedev-Tsitsipas, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Anhelina Kalinina in finale agli Internazionali d’Italia femminili. Nella semifinale della parte bassa del tabellone, l’ucraina , n.47 del ranking e 30 del seeding, ha superato la russa Veronika Kudermetova, n.12 del ranking e 11^ testa di serie, con i parziali di 7-5, 5-7, 6-2 dopo una lotta di quasi tre ore. Per la 26enne di Nova Kachovka si tratta della prima finale in un 1000. Nella parte alta sfida tra campionesse Slam: si affrontano infatti la kazaka Elena Rybakina, n.6 WTA e settima testa di serie, e la lettone Jelena Ostapenko, n.20 del ranking e del seeding. La 25enne di Riga è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti ma la 23enne di origini moscovite ha vinto in due set proprio l’ultimo, disputato nei quarti degli Australian Open lo scorso gennaio. Sarà il loro primo confronto sul “rosso” e per entrambe si tratta della prima volta al penultimo atto al Foro Italico. Rybakina in questo 2023 ha vinto Indian Wells ed è stata finalista sia agli Australian Open che a Miami ma sulla terra prima di Roma ha giocato tre partite vincendone solo una. Finale in programma sabato non prima delle 19.