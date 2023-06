Si apre il tabellone maschile dei quarti di finale con due super sfide: il n°1 del mondo Carlos Alcaraz affronta il greco Stefanos Tsitsipas in sessione serale, mentre Novak Djokovic se la vedrà con il russo Karen Khachanov. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky)

Al via il tabellone dei quarti di finale al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso a Parigi. Pur senza italiani in corsa, promettono spettacolo le due sfide in programma oggi nel main draw maschile. Terzo match sullo Chatrier è la sfida tra Novak Djokovic, tre del mondo e il russo Karen Khachanov, giustiziere del nostro Lorenzo Sonego agli ottavi. Nove i precedenti, con Nole che guida impietosamente 8-1. La sessione serale sarà invece occupata dal big-match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha vinto tutte e quattro le sfide contro il n°5 del mondo. Nel tabellone femminile si completa il quadro delle semifinale con gli ultimi due quarti: Muchova-Pavlyuchenkova e Svitolina-Sabalenka.