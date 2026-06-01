Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Matteo Arnaldi torna a giocare un ottavo Slam dopo due anni: l'avversario è il n. 19 del seeding Frances Tiafoe, battuto lo scorso anno a Madrid. Chi vince sfiderà Matteo Berrettini. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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1° game: Tiafoe annulla una palla break, 1-0 con Arnaldi
Il primo punto del match è di Arnaldi che gioca una grande risposta con il dritto lungolinea. Tiafoe stecca con il dritto (0-30), poi va dentro con una prima vincente e con una bella accelerazione di dritto. Sul 30-30, Arnaldi spinge e si procura palla break ma manda in rete lo slice. Si prosegue ai vantaggi, in cui l'americano vince due punti consecutivi e tiene questo turno di battuta.
Si parte! Inizia Tiafoe-Arnaldi
1° SET AL VIA: Tiafoe al servizio.
Arnaldi ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Il match inizierà con Tiafoe al servizio.
Via al riscaldamento!
Effettuato il sorteggio, seguito dall'immancabile foto con i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, poi si parte con Arnaldi-Tiafoe!
Giocatori in campo!
Prima l'ingresso dell'azzurro Arnaldi, poi Tiafoe. Tra pochissimo si parte con l'ottavo di finale al Roland Garros!
Cobolli e Berrettini ai quarti, in attesa di Arnaldi
Giornata già storica per il tennis italiano, che può vantare ben due giocatori ai quarti di finale del Roland Garros: Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. E a breve toccherà a Matteo Arnaldi per cercare di conquistare il suo primo quarto di finale Slam.
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Bilancio in attivo anche per Tiafoe nei match contro tennisti azzurri. L'americano vanta 21 vittorie e 19 sconfitte: l'ultimo confronto a Roma con Pellegrino, perso in due set.
Berrettini ai quarti, tra poco Arnaldi-Tiafoe
Matteo Berrettini torna ai quarti di finale in uno Slam quattro anni dopo l'ultima volta. Battuto Juan Manuel Cerundolo in tre set. Tra poco toccherà a Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe.
Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros, il risultato in direttaVai al contenuto
Arnaldi ha un bilancio di 11 vittorie e 10 sconfitte contro tennisti statunitensi nel circuito maggiore. L'ultimo confronto risale allo scorso marzo a Indian Wells con McDonald, perso in due set.
Arnaldi si è assicurato il ritorno in top 100 grazie al cammino a Parigi. Il ligure è virtualmente n. 84 al mondo (con 20 posizioni guadagnate), ma in caso di vittoria oggi salirebbe n. 54 della classifica mondiale
Arnaldi ha vinto 10 delle ultime undici partite disputate. Campione al Challenger di Cagliari, il ligure ha perso soltanto contro Rafa Jodar nel 3° turno degli Internazionali d'Italia.
Tiafoe ha già raggiunto i quarti Slam per cinque volte in carriera: Aus Open 2019, Roland Garros 2025 e US Open 2022, 2023 e 2024
In caso di vittoria oggi, Tiafoe eguaglierebbe il miglior risultato in carriera al Roland Garros, centrando i quarti per il secondo anno consecutivo.
Ultime due vittorie sofferte anche per Tiafoe che ha recuperato due set di svantaggio contro il portoghese Jaime Faria. Lo statunitense è rimasto in campo per 11 ore e 39 minuti.
Matteo va a caccia del miglior risultato in carriera a livello Slam visto che non ha mai raggiunto i quarti di finale.
Arnaldi è reduce da tre maratone, l'ultima di cinque ore con Collignon. Finora il ligure è rimasto in campo per 12 ore e 16 minuti.
Prima di Parigi, l'azzurro aveva raccolto solo una vittoria negli ultimi cinque major disputati: quattro eliminazioni al primo turno e una al secondo turno al Roland Garros dello scorso anno.
Arnaldi torna a giocare la seconda settimana di uno Slam esattamente due anni dopo l'ultima volta. Oltre a Parigi (2024 e 2026), Matteo ha raggiunto gli ottavi Slam allo US Open 2023.
Il cammino di Tiafoe
- 1° turno: vs Spizzirri 6-3, 6-7, 6-4, 6-3
- 2° turno: vs Hurkacz 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-4
- 3° turno: vs Faria 4-6, 6-7, 7-6, 6-1, 6-2
Il cammino di Arnaldi
- 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
- 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
Arnaldi-Tiafoe, i precedenti
Sarà il terzo confronto in carriera tra Arnaldi e Tiafoe. Il bilancio nei precedenti è 1-1, con Matteo che ha vinto la sfida giocata sulla terra rossa di Madrid lo scorso anno. L'americano, invece, ha vinto nel precedente a livello Slam, a Wimbledon 2024.
- 2025 - Madrid (R16): Arnaldi b. Tiafoe 6-3, 7-5
- 2024 - Wimbledon (R128): Tiafoe b. Arnaldi 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3
Il match è in programma sul Suzanne Lenglen al termine di Berrettini-Cerundolo, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
Matteo Arnaldi torna a giocare un ottavo di finale Slam due anni dopo l'ultima volta. Da Parigi a Parigi: stavolta l'avversario è Frances Tiafoe, n. 22 al mondo.