Sarà il terzo confronto in carriera tra Arnaldi e Tiafoe. Il bilancio nei precedenti è 1-1, con Matteo che ha vinto la sfida giocata sulla terra rossa di Madrid lo scorso anno. L'americano, invece, ha vinto nel precedente a livello Slam, a Wimbledon 2024.

2025 - Madrid (R16): Arnaldi b. Tiafoe 6-3, 7-5

2024 - Wimbledon (R128): Tiafoe b. Arnaldi 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3